В РК продолжаются споры вокруг репатриации двух северян

Photo : YONHAP News

В 2019 году южнокорейское правительство приняло решение о репатриации на родину двух северокорейских рыбаков, несмотря на то, что они изъявили желание остаться на Юге. Причина такого шага заключалась в том, что они, по имеющимся данным, убили 16 своих товарищей, находившихся в той же лодке. Бывший министр по делам воссоединения Ким Ён Чхоль заявляет, что на тот момент действия северокорейцев представлялись попыткой избежать наказания. В последнее время данное событие оказалось в центре внимания в связи с публикацией фотографий передачи рыбаков в пограничном пункте Пханмунчжом. На фото видно, что они сопротивлялись передаче. Между тем, согласно южнокорейский Конституции, Северная Корея является территорией РК, а её жители - гражданами РК. Министр по делам воссоединения Квон Ён Сэ заявил, что следовало провести подробное расследование. Ряд экспертов считают, что репатриация северян противоречит конвенции ООН, запрещающей отправку людей в страну, где им грозят пытки и жестокое обращение. Другие полагают, что, учитывая недостаток улик и отсутствие свидетелей, передача дела в суд представлялась маловероятной.