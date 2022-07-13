Главы МИД РК и Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество

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13 июля министры иностранных дел РК и Вьетнама - Пак Чин и Буй Тхань Шон - провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями о путях развития отношений между двумя странами. Пак Чин заявил, что Сеул стремится к укреплению сотрудничества с Вьетнамом, который является важным партнёром РК. Он напомнил, что ранее две страны договорились вывести двусторонние отношения на уровень «всеобъемлющего стратегического партнёрства». Он выразил надежду на активизацию торговли, инвестиций и сотрудничества в финансовом секторе. В свою очередь Буй Тхань Шон выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства между двумя странами за счёт сотрудничества в области обороны и безопасности. Стороны договорились продолжать взаимодействие в областях стабилизации поставок и реагирования на изменение климата, обсудили сотрудничество в рамках механизма экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе.