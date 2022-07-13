В РК выявлен первый случай заражения вариантом Омикрон BA.2.75

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В РК выявлен первый случай заражения вариантом штамма коронавируса Омикрон BA.2.75, который считается самым заразным из известных на данный момент видов коронавируса. Как сообщили 14 июля в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, BA.2.75 выявлен у пожилого пациента в городе Инчхоне. 8 июля у него появились первые симптомы коронавирусной инфекции, а 11 июля диагностировано заражение. Болезнь протекает в лёгкой форме, и пациент проходит лечение дома. Карантинные власти пытаются выяснить пути заражения внутри страны, поскольку пациент не выезжал за рубеж. Эксперты высказывают опасения, что BA.2.75 мог распространиться в районе проживания больного. Пока выяснилось, что к моменту проявления симптомов он контактировал с четырьмя людьми. Вариант коронавируса BA.2.75 впервые обнаружен в мае этого года в Индии. После этого он был зафиксирован в десяти странах, включая Великобританию, США и Канаду. Там подтверждены более ста случаев заражения.