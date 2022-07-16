РК на 99-м месте в Индексе глобального гендерного разрыва

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РК заняла 99-е место из 146 стран в Индексе глобального гендерного разрыва, опубликованном 13 июля Всемирным экономическим форумом. Показатель РК составил 0,657 пункта. В среднем в Азии отмечены относительно низкие оценки. Чем ближе страна к первому месту, тем о более высоком уровне гендерного равенства это говорит. В области экономического участия и возможностей РК заняла лишь 115-е место, а по уровню образования – 97-е место. В области здоровья и выживания страна на 52-м месте, в категории политических прав и возможностей - на 72-м. ВЭФ составляет данный доклад с 2006 года. РК улучшила свой показатель со 108-го места в 2019 году до 99-го в этом. Однако страна всё ещё остаётся в конце рейтинга. В топе списка Исландия, которая держится на первом месте 13 лет подряд. Далее следуют Финляндия, Норвегия и Новая Зеландия.