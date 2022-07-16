РК на 40-м месте по условиям жизни для иностранцев

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РК заняла 40-е место из 52-х стран по условиям жизни для иностранцев. Об этом говорится в новом докладе Expat Insider 2022, подготовленном крупнейшим в мире сообществом экспатов InterNations. РК значительно улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда она занимала 47-е место. На этот раз доклад составлялся на основе мнений 11.970 экспатов из 177 стран. Опрос проводился по таким критериям как качество жизни, лёгкость устройства на новом месте, условия для работы, финансовая обеспеченность и другие. В общем рейтинге РК на довольно низкой позиции. Вместе с тем по качеству жизни страна на девятом месте, по уровню медицинских услуг РК на втором месте после Тайваня, по оценке туристической составляющей на четвёртом, по уровню безопасности на двадцатом. Экспаты низко оценили лёгкость обустройства на новом месте. По этому показателю РК лишь на 41-м месте. По базовым условиям, включающим проживание, языковой барьер и другое, РК на 42-м месте. Вместе с тем страна оказалась на 16-м месте по оплате труда и стабильности трудоустройства. Лидером рейтинга стала Мексика. Далее следуют Индонезия, Тайвань, Португалия и Испания. Внизу списка, как и в прошлом году, Кувейт. На последних местах также Новая Зеландия, Гонконг, Кипр, Люксембург и Япония.