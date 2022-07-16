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Сфера ресторанного бизнеса в РК постепенно восстанавливается. По данным Корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции, во втором квартале этого года индекс отрасли общественного питания вырос на 14,72 пункта по сравнению с первым кварталом, составив 85,56 пункта. Это самый высокий показатель с первого квартала 2020 года, когда в стране началось активное распространение коронавируса. Ситуация улучшилась в большинстве сегментов. Отмечается значительное увеличение показателей заведений, где продаётся алкогольная продукция. Этот сегмент сильно пострадал в связи с введением мер социального дистанцирования во время пика пандемии. Эксперты отмечают, что положение заведений, работающих в сфере общественного питания, значительно улучшились после отмены во втором квартале мер социального дистанцирования, действовавших в течение двух лет.