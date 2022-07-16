41% жителей РК положительно оценивают усилия правительства по борьбе с пандемией

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41% южнокорейцев положительно оценивают усилия правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого агентством Gallup Korea среди 1.003 человек в период с 12 по 14 июля. Показатель вырос на 3% по сравнению с опросом, проведённым в марте. Отрицательную оценку дали 32% респондентов. Эта отметка сократилась на 21%. Между тем, выросло количество воздержавшихся от ответа. Эксперты связывают это с тем, что действующие сейчас меры были приняты ещё при прежнем правительстве. Нынешние власти пока сосредоточены на поддержке мелких предпринимателей, пострадавших во время пика пандемии. Отвечая на вопрос о дальнейшей карантинной политике, 52% респондентов отметили необходимость сохранения нынешнего карантинного режима. 36% высказались за его ужесточение, а 8% за смягчение. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.