В Сеуле состоялся фестиваль квир-культуры

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16 июля на площади Сеула в центре столицы состоялся 23-й Сеульский фестиваль квир-культуры, в котором приняли участие представители LGBTQ-сообщества — лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, а также их сторонники и правозащитники. Размахивая радужными флагами, которые символизирует движение LGBTQ, участники мероприятия выступили против дискриминации, изоляции, разжигания ненависти и насилия в отношении сексуальных меньшинств. Организаторы фестиваля заявили, что в нём приняли участие около 135 тыс. человек. По данным полиции, число участников не превышало 14 тыс. человек. Фестиваль проходил в условиях усиленных мер безопасности, поскольку его гостями были новый посол США в РК Филип Голдберг и другие иностранные дипломаты. Американский дипломат пообещал всемерно поддерживать южнокорейское LGBTQ-сообщество в рамках защиты прав человека. Представители христианских и консервативных организаций провели рядом с площадью Сеула собственное мероприятие, в ходе которого высказали своё отрицательное отношение к тем, кто пытается уничтожить семейные ценности. По данным полиции, между противостоящими группировками происходили словесные перепалки, но сообщений о физических столкновениях не поступало. Южнокорейское LGBTQ-сообщество проводит фестивали ежегодно, начиная с 2000 года. В 2020-2021 году они не проводились из-за пандемии коронавируса.