Дело рыбаков из КНДР должно расследоваться в соответствии с законом

Photo : YONHAP News

Расследование всех вопросов, связанных с репатриацией северокорейских рыбаков в 2019 году, должно проводиться в полном соответствии с Конституцией и законами страны. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе традиционного краткого утреннего брифинга, состоявшегося 18 июля. Глава государства добавил, что все государственные вопросы должны решаться законным путём и в соответствии с Конституцией. В 2019 году двое северокорейских рыбаков были задержаны недалеко от морской границы в Восточном море. Они признались в убийстве 16 своих товарищей, находившихся в той же лодке, и выразили желание остаться в РК. Однако тогдашнее правительство признало их преступниками и приняло решение вернуть обратно на Север. Ряд экспертов считают, что подобные действия противоречат конвенции ООН, запрещающей отправку людей в страну, где им грозит жестокое обращение. Кроме того, согласно Конституции РК, все северокорейцы являются южнокорейскими гражданами.