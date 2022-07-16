Чон Ый Ён: Северная Корея не требовала вернуть своих рыбаков

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Из Северной Кореи не поступало никаких запросов о репатриации рыбаков, задержанных южнокорейскими властями в Восточном море в 2019 году. Об этом заявил Чон Ый Ён, который в то время занимал должность начальника управления национальной безопасности администрации президента РК. Тем самым он опроверг сообщения СМИ о том, что Пхеньян якобы проинформировал Сеул о рыбацкой лодке, которая направляется в южнокорейские территориальные воды. Данная информация могла рассматриваться как призыв к репатриации северокорейских граждан. По словам Чон Ый Ёна, Сеул первым направил запрос на Север о том, готовы ли там принять рыбаков. Только после этого они были депортированы на родину. Законодательство РК предусматривает немедленную депортацию уголовных преступников. Такие преступники не считаются беженцами и по международному праву,- добавил Чон Ый Ён. Представитель администрации президента заявил в ответ, что чиновникам предыдущей администрации и представителям оппозиционных партий следовало бы не делать политических заявлений, а добросовестно сотрудничать со следствием. Он заявил также, что нельзя называть северокорейцев уголовными преступниками без надлежащего расследования. В 2019 году двое северокорейских рыбаков были задержаны недалеко от морской границы в Восточном море. Они признались в убийстве 16 своих товарищей, находившихся в той же лодке, и выразили желание остаться в РК. Однако тогдашнее правительство признало их преступниками и приняло решение вернуть обратно на Север.