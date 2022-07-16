Пилоты из Black Eagles завоевали награды на авиашоу в Великобритании

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Пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles получила две высшие награды на крупнейшем в мире показе военной авиационной техники, состоявшемся с 15 по 17 июля в Великобритании, на авиабазе в Фэрфорде, графство Глостершир. Южнокорейские пилоты стали обладателями высшей награды авиашоу - Мемориального меча короля Хусейна за лучший показательный пилотаж, а также ещё одной награды - As the Crow Flies Trophy. В последний раз пилоты из Black Eagles получили те же награды десять лет назад. В ходе 25-минутных показательных полётов южнокорейские пилоты выполняли сложные воздушные манёвры, рисуя на небе символ корейского национального флага. 16 июля они совершили облёт Мемориала британских участников Корейской войны. С 18 по 22 июля у южнокорейских пилотов запланированы показательные выступления на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо, графство Хэмпшир.