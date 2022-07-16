Экономические лидеры G20 договорились бороться с инфляцией

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Встреча глав центральных банков и министров финансов стран «Большой двадцатки» (G20), которая проходила 15-16 июля на индонезийском острове Бали, завершилась без итогового коммюнике. Участники встречи назвали инфляцию главным фактором, препятствующим восстановлению экономики, договорились продолжить взаимодействие и, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы. Как заявила в своём выступлении директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, перспективы развития мировой экономики становятся всё более мрачными и неопределёнными. Коснувшись причины того, что участники встречи не смогли согласовать итоговый документ, министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати отметила, что внутри «Большой двадцатки» существуют серьёзные разногласия. Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо назвал ценовую стабильность наиболее важной политической задачей. Он подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между странами для предотвращения дальнейшего экономического спада. «Нестабильность и неопределённость мировой экономики не должны ещё больше обостряться. Поэтому много внимания на встрече уделялось сотрудничеству между странами и их контактам с международными организациями»,- отметил Чху Гён Хо. Он встретился с руководителями Международного валютного фонда и «Большой двадцатки», а также с министром финансов США Джанет Йеллен.