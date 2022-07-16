В РК расширена вакцинация четвёртой дозой препарата от COVID-19

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С 18 июля четвёртая доза вакцины от COVID-19 рекомендована всем жителям страны в возрасте старше 50-ти лет, а также лицам старше 18-ти лет, имеющим хронические заболевания. Данное решение принято в связи с тем, что распространение нового подварианта вируса Омикрон BA.5 идёт гораздо быстрее, чем первоначально ожидалось. До сих пор вакцинация четвёртой дозой была рекомендована пожилым людям старше 60-ти лет, людям с ослабленным иммунитетом и пациентам учреждений социального обслуживания. Ревакцинация доступна как минимум через 120 дней после третьей прививки. Кроме того, к концу июля правительство планирует увеличить до десяти тысяч количество универсальных центров лечения COVID-19, где можно сделать тест на вирус, получить экстренную медицинскую помощь и противовирусные препараты. В настоящее время имеются 6.338 таких центров.