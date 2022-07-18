Главы МИД РК и Японии обсудили двусторонние отношения

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18 июля министры иностранных дел РК и Японии Пак Чин и Ёсимаса Хаяси провели переговоры в Токио. Стороны обменялись мнениями о путях разрешения проблемы принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального правления. Они договорились решить данную проблему как можно скорее. Министры обсудили ситуацию на Корейском полуострове и договорились жёстко реагировать на недружественные действия Северной Кореи. При этом они отметили приоритетность дипломатического подхода к урегулированию ситуации. Главы МИД затронули также проблему, касающуюся соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), и возможность отмены японских мер по ограничению экспорта в РК. Это была первая встреча глав МИД двух стран после начала работы администраций президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В последний раз министр иностранных дел РК посетил Токио для двусторонних переговоров со своим японским коллегой в декабре 2017 года.