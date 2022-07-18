РК и Великобритания развивают сотрудничество в сфере безопасности

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18 июля в Лондоне состоялась первая встреча представителей РК и Великобритании в рамках двустороннего стратегического диалога по вопросам обороны. Стороны представляли замминистра обороны РК Син Бом Чхоль и государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди. Прежде Сеул и Лондон вели диалог по вопросам обороны на уровне глав департаментов, но недавно переговорный формат был повышен до уровня стратегического диалога. Встреча состоялась в рамках реализации договорённостей, достигнутых в ходе двустороннего саммита, который состоялся в июне. Син Бом Чхоль рассказал своему собеседнику о ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове, призвав оказать поддержку усилиям Сеула по сохранению мира в регионе. Аннабель Голди заявила, что Великобритания неизменно поддерживает северокорейскую политику Сеула. Она выразила надежду на укрепление сотрудничества с РК, которая является стратегическим партнёром Великобритании в регионе.