За пять лет количество стартапов-«единорогов» в РК выросло в четыре раза

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За последние пять лет количество южнокорейских стартапов-«единорогов» увеличилось с трёх до двенадцати. Об этом сообщили 18 июля аудиторская компания KPMG и банк HSBC, которые изучили более 6 тысяч крупных стартапов в 12 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Под «единорогами» понимают начинающие предприятия, чья рыночная оценка стоимости превышает 1 млрд долларов. Наибольшее количество «единорогов» в РК работают в сфере платформенной экономики. Они активно выходят на зарубежные рынки, а иностранные компании проявляют интерес к потенциалу отечественных стартап-компаний. Так, в прошлом году корпорация SoftBank инвестировала 1 млрд 700 млн долларов в корейскую Yanolja, работающую в сфере туризма и отдыха. По состоянию на прошлый год, в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрированы 450 компаний-«единорогов». Это на 25% больше, чем в предыдущем году.