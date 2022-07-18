18 июля в РК более 70 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 18 июля в стране зарегистрированы 73.582 новых случая COVID-19. Это на 47.283 случая больше, чем в предыдущий день, когда из-за сокращения темпов тестирования на вирус в выходные дни был зафиксирован относительно низкий показатель. Нынешнее количество больных почти вдвое превышает отметку недельной давности и в четыре раза - показатель две недели назад. Нынешний рост связывают с быстрым распространением нового высокозаразного подварианта Омикрон BA.5. Кроме того, значительное влияние оказывает ослабление карантинных ограничений. В тяжёлом и критическом состоянии находится 91 человек. Это на 10 человек больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 12 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.765 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.