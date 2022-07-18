В РК обнародовано видео репатриации северокорейских рыбаков

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18 июля министерство по делам воссоединения представило Национальному собранию и СМИ видеозапись процесса репатриации северокорейских рыбаков в 2019 году. На видео длительностью 3 минуты 56 секунд запечатлён процесс транспортировки двоих северокорейских рыбаков в пограничный пункт Пханмунчжом и их передачи северокорейской стороне. На разграничительной линии один из рыбаков присел и пытался отстраниться в сторону, но представители южнокорейской стороны подняли его и передали в руки северокорейцев. В 2019 году двое северокорейских рыбаков были задержаны недалеко от морской границы в Восточном море. Они признались в убийстве 16 своих товарищей, находившихся в той же лодке, и выразили желание остаться в РК. Однако правительство признало их преступниками и приняло решение вернуть обратно на Север.