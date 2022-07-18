В РК увеличат размер компенсаций пострадавшим от вакцинации

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Правительство РК приняло решение о повышении до 50 млн вон (38 тыс. долларов) максимального размера компенсации в случае осложнений после вакцинации от COVID-19. Кроме того, 19 июля при Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний начал работать центр поддержки пострадавших в результате вакцинации от COVID-19, который будет решать вопросы, касающиеся компенсаций. Размер финансовой поддержки на лечение заболеваний, которые могут быть связаны с действием вакцины, будет увеличен с 30 млн до 50 млн вон. Сумма выплат в случае смерти увеличена в два раза с 50 млн до 100 млн вон (76 тыс. долларов). Тем, кто уже получил пособия, автоматически будет начислена разница между новым и прежним размерами выплат. Если человек умер в течение 42-х дней после прививки, но вскрытие не позволило определить конкретную причину смерти, семье выплачиваются 10 млн вон (7,5 тыс. долларов). Претенденты на получение компенсации отныне смогут обжаловать решение профильной комиссии не один раз, как прежде, а два раза.