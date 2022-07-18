Доля Омикрон BA.5 - более половины случаев COVID-19

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На прошлой неделе в РК сохранялся средний уровень опасности коронавируса, однако распространённость высокозаразного варианта штамма Омикрон BA.5 резко возросла. Об этом сообщили 19 июля на очередном брифинге в Центральном штабе противоэпидемических мер. Низкий уровень опасности сохранялся с третьей недели мая. Он был повышен до среднего в начале июля. Однако на прошлой неделе среднесуточный прирост числа заражённых вырос на 105,6% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 32.865 человек в сутки. Индекс репродукции коронавируса, означающий среднее число людей, которые заражаются от одного заболевшего, составил 1,58. Отметка выше единицы держится три недели подряд. Наиболее значительный рост заражений наблюдается среди представителей возрастных категорий от 10 до 29 лет и моложе 10 лет. На прошлой неделе на вариант штамма Омикрон BA.5 пришлись 52% всех случаев заражения.