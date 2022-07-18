Samsung Electronics остаётся лидером мирового рынка смартфонов

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Во втором квартале этого года южнокорейская компания Samsung Electronics сохранила лидерство на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщил 18 июля телеканал CNBC, ссылаясь на предварительные данные аналитического агентства Canalis. В указанный период доля компании на рынке выросла на 3% в годовом исчислении, составив 21%. На второй позиции американская Apple с долей 17%, что на 3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Далее следуют китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo, показатели которых немного ухудшились. Доля Xiaomi сократилась на 3% до 14%, Oppo - на 1% до 10%, Vivo - на 1% до 9%. В агентстве Canalis отметили, что на фоне нестабильности мировой экономики во втором квартале объём поставок смартфонов на рынок сократился. Однако Samsung Electronics удалось улучшить свои показатели, благодаря спросу на смартфоны среднего и низкого ценовых сегментов.