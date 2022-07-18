Samsung Electronics остаётся лидером мирового рынка смартфонов

Во втором квартале этого года южнокорейская компания Samsung Electronics сохранила лидерство на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщил 18 июля телеканал CNBC, ссылаясь на предварительные данные аналитического агентства Canalis. В указанный период доля компании на рынке выросла на 3% в годовом исчислении, составив 21%. На второй позиции американская Apple с долей 17%, что на 3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Далее следуют китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo, показатели которых немного ухудшились. Доля Xiaomi сократилась на 3% до 14%, Oppo - на 1% до 10%, Vivo - на 1% до 9%. В агентстве Canalis отметили, что на фоне нестабильности мировой экономики во втором квартале объём поставок смартфонов на рынок сократился. Однако Samsung Electronics удалось улучшить свои показатели, благодаря спросу на смартфоны среднего и низкого ценовых сегментов.