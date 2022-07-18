Рынок РК ожидает снижение потребительской активности

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Весной этого года пандемия коронавируса пошла на спад, что обусловило постепенное улучшение потребительских настроений. Однако в сфере торговли вновь складывается непростая ситуация. Из-за высокой инфляции растёт обеспокоенность участников рынка о возможном сокращении потребительской активности. В крупных супермаркетах цены на зелень и овощи резко выросли. Это связано с сильной жарой в июне и обильными дождями в июле. Так, огурцы подорожали более чем в два раза, а листья салата, которые пользуются большим спросом, почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. В условиях высокой инфляции потребители стараются экономить. Сообщается, в частности, о росте продаж продуктов питания с истекающим сроком годности. Такие товары обычно продаются с большой скидкой. Корейская торгово-промышленная палата недавно провела исследование среди пятисот ритейлеров, работающих в розничном сегменте. Среди них индекс ожидаемых условий торговли на третий квартал составил 84 пункта, что на 15 пунктов меньше, чем во втором квартале. Показатель ниже ста пунктов указывает на ухудшение прогнозов по сравнению с предыдущим кварталом.