Глава МИД РК встретился с премьер-министром Японии

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19 июля глава МИД РК Пак Чин, находящийся с визитом в Токио, встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Он передал главе японского правительства желание южнокорейского президента улучшить двусторонние отношения. В первой половине дня Пак Чин встретился с председателем Парламентской ассоциации РК и Японии Фукусиро Нукарой. По данным агентства Киодо Цусин, стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего разрешения проблемы принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального правления. Они согласились с тем, что это нужно сделать до того, как имущество японских компаний в РК, согласно решению суда, будет частично продано в пользу жертв принудительной мобилизации. Пак Чин также посетил штаб-квартиру Либерально-демократической партии, почтив память бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. После этого Пак Чин встретился с бывшим премьер-министром Ёсихидэ Сугой.