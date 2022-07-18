Президент РК встретился с министром финансов США

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19 июля президент РК Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с министром финансов США Джанет Йеллен. Южнокорейский лидер выразил уверенность в том, что визит Джанет Йеллен внесёт вклад в развитие всеобъемлющих союзнических отношений между двумя странами. Он заявил о намерении расширить формат двустороннего союза, который будет включать как вопросы политики и обороны, так и вопросы экономической безопасности. Юн Сок Ёль отметил важную роль США в построении на юге Корейского полуострова государства, в основе которого лежат демократия и рыночная экономика. Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила, что Вашингтон считает очень ценным партнёрство с Сеулом. По её словам, США считают РК старым другом, а расцвет её демократии и развитие экономики придают глубокий смысл дружбе и ценностям, разделяемым двумя странами.