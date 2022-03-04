Лётные испытания истребителя KF-21 прошли успешно

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19 июля состоялись успешные лётные испытания первого южнокорейского истребителя KF-21 «Порамэ». Полёт продолжительностью 33 минуты был выполнен над авиабазой Сачхон в провинции Кёнсан-Намдо. По данным Корейского агентства оборонного развития, в ходе испытаний была проведена проверка основных взлётно-посадочных характеристик самолёта, испытана работа двигателя. Истребитель был оснащён всеми видами снаряжения, за исключением активной фазированной антенной решётки и ракетного вооружения, которое было заменено на муляжи. Ожидается, что разработка KF-21 будет завершена в 2026 году. К этому времени планируется провести порядка двух тысяч лётных испытаний, проверить различные характеристики самолёта, а также пригодность вооружения класса «воздух-воздух». В 2028 году военно-воздушные силы планируют получить 40 единиц KF-21, а в 2032 году на вооружении будут находиться 120 боевых машин данного типа. Программа создания нового истребителя стоимостью 7 млрд 900 млн долларов для замены устаревших F-4 и F-5 стартовала в конце 2015 года.