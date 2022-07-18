В РК подготовят 150 тыс. специалистов по полупроводникам

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Правительство РК приняло решение подготовить в течение десяти лет 150 тысяч специалистов в сфере полупроводников. Цель данного решения - сохранить конкурентные преимущества страны в электронной промышленности и решить проблему нехватки рабочей силы, которую испытывают электронные гиганты Samsung Electronics и SK hynix. Об этом сообщила 19 июля министр образования, вице-премьер по социальным вопросам Пак Сун Э. Она представила специальный план, подготовленный совместно с министерствами экономического блока. Его успешная реализация позволит существенно увеличить численность кадров, задействованных в отрасли полупроводников. Если сейчас их насчитывается 177 тыс., то через десять лет будет 304 тыс. человек. Для достижения этой цели будет увеличено число студентов, получающих подготовку по профильным специальностям. При открытии новых и расширении существующих факультетов и кафедр будет набран дополнительный преподавательский состав. Число студентов, зачисляемых в профессиональные школы высшей ступени, университеты и аспирантуры на обучение по специальностям, связанным с полупроводниками, составит 5.700 человек в год. 20 университетов и аспирантуры при них будут готовить исключительно таких специалистов. Студенты получат больше возможностей совместить теорию и практику на предприятиях, что позволит ускорить процесс их интеграции в производственный процесс.