Представители РК приняли участие в обсуждении цепочек поставок

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Министр иностранных дел РК Пак Чин и представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын приняли участие в международном форуме по глобальным цепочкам поставок, который состоялся 21 июля в формате видеоконференции. Организаторами мероприятия являются госсекретарь США Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо. Его участники, представители 18 стран, обсудили пути поиска решений, направленных на решение проблем с цепочками поставок. Нынешний форум является продолжением встречи, посвящённой цепочкам поставок, которая состоялась в октябре прошлого года в Риме в рамках саммита «Большой двадцатки». По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой подчёркивается необходимость укрепления цепочек поставок для смягчения ударов от таких глобальных потрясений как пандемии, военные конфликты, экстремальные климатические условия и стихийные бедствия.