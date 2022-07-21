Представители РК и ЕС обсудили развитие партнёрства

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Заместитель министра иностранных дел РК Чо Хён Дон и генеральный секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Санино обсудили 20 июля по телефону направления сотрудничества между РК и Евросоюзом. Стороны положительно оценили развитие стратегического партнёрства, начало которому было положено в 2010 году, подчеркнули важность совместного реагирования на глобальные вызовы. Также было отмечено, что экономическое сотрудничество между РК и ЕС неуклонно развивается, и в прошлом году товарооборот достиг рекордного уровня в 129,5 млрд долларов. Чо Хён Дон призвал расширить сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Он также рассказал о ситуации на Корейском полуострове и северокорейской политике Сеула, выразив надежду на дальнейшее содействие со стороны Еврюосоюза.