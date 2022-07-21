ADB пересмотрел прогнозы инфляции и роста экономики РК

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Азиатский банк развития (ADB) пересмотрел прогнозы инфляции и экономического роста в РК. Прогноз инфляции на этот год составил 4,5%, что на 1,3% превышает предыдущий прогноз. Как отметили в министерстве планирования и финансов РК, такое решение принято с учётом восстановления потребительской активности после ослабления карантинных ограничений и роста мировых цен на сырьё. Аналогичный прогноз южнокорейского правительства составляет 4,7%, Банка Кореи - 4,5%, Корейского института развития - 4,2%. Азиатский банк развития увеличил прогноз инфляции в РК на следующий год на 1% до 3%. Эксперты Азиатского банка развития считают, что в этом году рост южнокорейской экономики составит 2,6%. Это на 0,4% меньше предыдущего прогноза, опубликованного в апреле. Указывается, что стабильный мировой спрос на южнокорейские товары нивелировал снижение уровня потребления и инвестиций, но повышение учётной ставки и дестабилизация мировой экономики станут факторами ограничения экономического роста в РК. Прогноз на следующий год остался без изменений, составив 2,6%.