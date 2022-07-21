В Инчхоне проходит Международный океанский форум

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21-22 июля в Инчхоне проходит третий Международный океанский форум (IIOF), в котором принимают участие эксперты морской отрасли и представители деловых кругов ряда стран. Девиз форума - The World Calls, The Ocean Waves. Его организаторами являются министерство морского и рыбного хозяйства РК, администрация Инчхона, корпорация порта Инчхон и агентство Ёнхап. Работа форума проходит в пяти секциях: будущее портовой отрасли и изменения условий мировой торговли, развитие морской отрасли и возобновляемая энергетика, экологическое, социальное и корпоративное управление портами, активизация морского туризма после пандемии коронавируса, а также изменения климата и будущее океанов. Состоится специальная сессия, приуроченная к 30-летию установления дипотношений между РК и Китаем и к 1.650-летию основания порта Инчхон.