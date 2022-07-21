В РК представлена стратегия развития полупроводниковой отрасли

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21 июля правительство РК обнародовало стратегию развития полупроводниковой отрасли, в которую в течение пяти ближайших лет планируется привлечь инвестиции на сумму не менее трёхсот триллионов вон (228 млрд долларов). Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, правительство возьмёт на себя часть расходов, связанных с созданием полупроводниковых промышленных комплексов в Пхёнтхэке и Ёнине провинции Кёнгидо. Их площадь будет увеличена почти в полтора раза по сравнению с первоначальным планом. В целях подготовки кадров правительство отберёт ряд университетов, которые получат государственную помощь в оплате труда, наборе преподавательского состава и технического обеспечения. Совместно с деловыми кругами будут созданы академии полупроводниковых технологий для подготовки молодых специалистов к практической работе. Власти решили повысить уровень обеспечения сырьём, оборудованием и комплектующими за счёт внутренних ресурсов. Для этого будет увеличена помощь в развитии соответствующих технологий.