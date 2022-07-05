Председатель партии Сила народа пообещал преодолеть кризис

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21 июля председатель правящей партии Сила народа Квон Сон Дон выступил в Национальном собрании. Он заявил, что чувствует ответственность за внутрипартийные противоречия и затягивание процесса нормализации работы Национального собрания, пообещав преодолеть нынешний кризис. По словам Квон Сон Дона, новое правительство будет проводить политику, направленную на подготовку к лучшему будущему корейской нации. Она включает увеличение запасов сельскохозяйственной продукции с целью стабилизации потребительских цен, замораживание платы за проезд в общественном транспорте, минимизацию роста стоимости коммунальных услуг и продление снижения налога на топливо. Лидер правящей партии обещал облегчить жизнь простых корейцев, пересмотрев налоговую политику. Он призвал депутатов не затягивать с обсуждением законов, касающихся пенсионной, трудовой и образовательной политики.