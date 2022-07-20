Президент РК настроен на улучшение отношений с Японией

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Президент РК Юн Сок Ёль «решительно настроен» на улучшение отношений между Сеулом и Токио. Он считает, что отношения между соседними странами должны быть доверительными и отвечать взаимным интересам. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РК Пак Чин после состоявшейся 21 июля встречи с главой государства, в ходе которой он отчитался о своём визите в Японию. Президент дал указание внешнеполитическому ведомству реализовать национальные интересы во всех регионах мира - на Ближнем Востоке, в Азии, Европе, Африке и Латинской Америке. При этом особое внимание должно быть уделено отношениям между Сеулом и Вашингтоном. Юн Сок Ёль призвал также развивать «активную дипломатию» с Китаем, отношения с которым должны быть «зрелыми и здоровыми». Он отметил важность «экономической дипломатии», сказав, что «поедет куда угодно, если это поможет отечественной экономике». Президент попросил главу МИД приложить все усилия для продвижения заявки РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.