21 июля в РК 68.632 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 21 июля в стране зарегистрированы 68.632 новых случая COVID-19. Это почти в десять раз больше, чем месяц назад, что связано с быстрым распространением с началом сезона летних отпусков высокозаразного подварианта Омикрон BA.5. Его доля составляет 52% общего числа новых случаев COVID-19. Для того, чтобы замедлить дальнейшее распространение вируса, четвёртая прививка от COVID-19 рекомендована жителям страны старше 50 лет, а также лицам старше 18-ти лет, имеющим хронические заболевания. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 130 человек. Это на 23 человека больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 31 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.825 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.