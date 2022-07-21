Президент Индонезии посетит Сеул 27-28 июля

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Президент Индонезии Джоко Видодо посетит РК 27-28 июля по приглашению президента РК Юн Сок Ёля. Он станет вторым главой зарубежной страны, который побывает с официальным визитом в Сеуле после начала работы правительства Юн Сок Ёля в мае этого года. Первым был президент США Джо Байден. Визит президента Индонезии, который в настоящее является председателем «Большой двадцатки», поможет активизации «особого стратегического партнёрства» между двумя странами и укреплению сотрудничества между РК и АСЕАН, говорится в пресс-релизе администрации южнокорейского президента. Как ожидается, лидеры двух стран обсудят вопросы экономической безопасности и сотрудничества в оборонной промышленности. Предыдущий визит президента Индонезии в РК состоялся в 2019 году, когда в Сеуле проходил специальный саммит РК-АСЕАН.