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Политика

Политические партии договорились о руководстве парламентскими комитетами

Write: 2022-07-22 11:26:32Update: 2022-07-22 12:47:05

Политические партии договорились о руководстве парламентскими комитетами

Photo : YONHAP News

22 июля южнокорейские политические партии достигли договорённости о том, как разделить руководство парламентскими комитетами. Депутаты от правящей партии Сила народа возглавят семь комитетов, включая комитеты по судебной системе, разведке и государственному управлению. Крупнейшая  оппозиционная Демократическая партия Тобуро возглавит 11 комитетов, включая комитеты по национальной политике и науке. Основные споры возникли по поводу председательства в комитетах по науке и государственному управлению. В соответствии с договорённостью, две партии будут поочерёдно занимать посты их председателей в течение одного года каждая. Застой на переговорах о руководстве комитетами привёл к тому, что Национальное собрание фактически не работало  более полутора месяцев. Были приостановлены слушания по неотложным законопроектам и кандидатурам в состав правительства. В результате ряд министров были назначены без слушаний. 
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