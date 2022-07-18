Политические партии договорились о руководстве парламентскими комитетами

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22 июля южнокорейские политические партии достигли договорённости о том, как разделить руководство парламентскими комитетами. Депутаты от правящей партии Сила народа возглавят семь комитетов, включая комитеты по судебной системе, разведке и государственному управлению. Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Тобуро возглавит 11 комитетов, включая комитеты по национальной политике и науке. Основные споры возникли по поводу председательства в комитетах по науке и государственному управлению. В соответствии с договорённостью, две партии будут поочерёдно занимать посты их председателей в течение одного года каждая. Застой на переговорах о руководстве комитетами привёл к тому, что Национальное собрание фактически не работало более полутора месяцев. Были приостановлены слушания по неотложным законопроектам и кандидатурам в состав правительства. В результате ряд министров были назначены без слушаний.