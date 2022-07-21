Samsung Electronics построит в США 11 полупроводниковых заводов

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В течение предстоящих 20 лет компания Samsung Electronics инвестирует около 200 млрд. долларов в строительство 11 заводов по производству полупроводников на территории США. Девять заводов планируется построить в Тейлоре, два завода - в Остине штата Техас. Компания обратилась к властям штата Техас с просьбой предоставить налоговые льготы. Samsung Electronics уже имеет завод по производству полупроводников в Остине и строит завод стоимостью 17 млрд долларов в соседнем Тейлоре. Губернатор Техаса Грег Эбботт приветствовал планы южнокорейского электронного гиганта. Он призвал Конгресс США принять Закон о создании стимулов для производства полупроводников, чтобы помочь США создать «безопасную цепочку поставок полупроводников, которая жизненно важна для экономики и национальной безопасности страны».