Юн Сок Ёль: СК готова провести ядерные испытания в любое время

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Северная Корея готова провести ядерные испытания в любое время. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшейся утром 22 традиционной краткой встречи с журналистами. Глава государства уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности амнистирования бывшего президента страны Ли Мён Бака по случаю Дня освобождения Кореи 15 августа. «Если мы будем ориентироваться только на общественные настроения, это может привести к решению, ориентированному на настоящее. Мы же планируем двигаться в направлении, ориентированном на будущее, тщательно учитывая текущие общественные настроения»,- сказал глава государства. Напомнив о предложении своей администрации снизить ряд налогов, он подчеркнул, что снижение корпоративного налога поможет укреплению конкурентоспособности отечественного бизнеса и оживлению инвестиций. Корректировка подоходного налога направлена на снижение финансовой нагрузки на средний класс и простых людей.