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В Корее

Борьба с COVID-19 сосредоточится на четвёртой прививке

Write: 2022-07-22 14:55:48Update: 2022-07-22 15:03:38

Борьба с COVID-19 сосредоточится на четвёртой прививке

Photo : YONHAP News

Правительство РК решило сосредоточить дальнейшую борьбу с пандемией COVID-19 на четвертой прививке против коронавируса.  Об этом сообщил министр административного управления и безопасности  Ли Сан Мин, выступая 22 июля на  совещании, посвящённом мерам реагирования на COVID-19. Он подчеркнул, что массовая вакцинация приобретает особую актуальность в условиях, когда ежедневное число новых случаев коронавируса приближается к 70 тысячам. Министр добавил, что будут созданы дополнительные больничные койки, продлено время работы центров тестирования на вирус, открыты дополнительные лечебные учреждения, увеличены поставки  медикаментов.  С 18 июля четвёртая доза вакцины от COVID-19 рекомендована всем жителям страны в возрасте старше 50-ти лет, а также лицам старше 18-ти лет, имеющим хронические заболевания. 
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