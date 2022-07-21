Борьба с COVID-19 сосредоточится на четвёртой прививке

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Правительство РК решило сосредоточить дальнейшую борьбу с пандемией COVID-19 на четвертой прививке против коронавируса. Об этом сообщил министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин, выступая 22 июля на совещании, посвящённом мерам реагирования на COVID-19. Он подчеркнул, что массовая вакцинация приобретает особую актуальность в условиях, когда ежедневное число новых случаев коронавируса приближается к 70 тысячам. Министр добавил, что будут созданы дополнительные больничные койки, продлено время работы центров тестирования на вирус, открыты дополнительные лечебные учреждения, увеличены поставки медикаментов. С 18 июля четвёртая доза вакцины от COVID-19 рекомендована всем жителям страны в возрасте старше 50-ти лет, а также лицам старше 18-ти лет, имеющим хронические заболевания.