В РК обсудили план Японии по сбросу воды с АЭС Фукусима

Photo : YONHAP News

22 июля правительство РК провело экстренное совещание, на котором обсуждался японский план сброса в океан загрязнённой воды с АЭС Фукусима. Ранее в тот же день план был одобрен Японской комиссией по регулированию атомной энергетики. В апреле прошлого года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объём воды, которая использовалась для охлаждения повреждённых реакторов. По утверждению японских экспертов, вода в целом очищена от радиоактивных веществ, но по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Правительство РК решило принять все возможные контрмеры как внутри страны, так и за её пределами, исходя из принципа, что здоровье и безопасность граждан имеют первостепенное значение. В частности, будет усилен контроль за содержанием морской воды, морскими организмами и состоянием дна в портах и прибрежных водах РК.