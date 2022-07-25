Рабочие судоверфи Daewoo прекратили забастовку

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Рабочие компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering прекратили забастовку и вернулись на работу. Это стало возможно после того, как 23 июля руководство компании и представители профсоюза достигли договорённостей практически по всем спорным вопросам. Сидячая забастовка началась 2 июня на верфи компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering на острове Кочжэдо в 470 км к юго-востоку от Сеула. Рабочие требовали 30-процентного повышения заработной платы и улучшения условий труда. 22 июня они заняли строящийся нефтяной танкер в главном доке верфи. По словам представителей руководства компании, участвовавших в переговорах, бастующие рабочие и работодатели достигли договорённости о повышении заработной платы на 4,5%, выплате ряда пособий и частичном трудоустройстве рабочих компаний-субподрядчиков, которые вынуждены были закрыться из-за экономических трудностей. 96% рабочих-членов профсоюза одобрили достигнутые договорённости. Между тем, стороны не смогли прийти к соглашению об отзыве иска о возмещении убытков с бастующих и освобождении организаторов забастовки от уголовного преследования. Руководство компании заявляет об операционных убытках на сумму более 600 млн долларов, которые возникли по вине бастующих. Правительство призвало руководство компаний и работников как можно скорее нормализовать работу. Полиция запросила ордера на арест девяти членов профсоюза, участвовавших в забастовке.