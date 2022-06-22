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С 25 июля в РК частично ужесточены карантинные требования. В частности, все прибывшие в страну из-за рубежа должны сдать ПЦР-тест в день прибытия, либо на следующий день. До получения отрицательного результата теста необходимо соблюдать самоизоляцию. До сих пор тест на коронавирус требовалось сдать в течение трёх суток после прибытия в страну. Ужесточение вызвано ростом числа ввозных случаев инфекции. Так, 20 июля их зафиксировано 429, что является самым высоким показателем с момента начала пандемии. Одновременно введены ограничения на посещение домов престарелых. Разрешается исключительно бесконтактное общение с пациентами. Сотрудники указанных учреждений, если они не получили четвёртую дозу вакцины не позднее, чем три месяца назад, или не болели COVID-19 в течение последних 45 дней, должны сдавать ПЦР-тест еженедельно. С начала июля зарегистрированы 18 случаев группового заражения в домах престарелых, шесть – в центрах дневного пребывания, пять - в учреждениях для инвалидов и три - в психиатрических больницах.