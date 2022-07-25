Индекс ОЭСР для РК снижается 13 месяцев подряд

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Сводный опережающий индекс (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), оценивающий перспективы экономической активности на предстоящие шесть месяцев, снижается в отношении РК 13 месяцев подряд. В июне текущего года он составил 99,09 пункта, снизившись на 0,22 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. С января этого года он составляет ниже ста пунктов, что говорит о замедлении экономического роста. Эксперты связывают июньское падение с ростом импортных цен, вызванным ростом стоимости сырья, и нестабильностью финансовых рынков из-за повышения процентных ставок в ведущих странах мира. Сводный опережающий индекс для США составляет ниже ста в течение пяти месяцев, а для Китая - в течение девяти месяцев подряд. Замедление роста мировой экономики породило опасения по поводу сокращения южнокорейского экспорта, ключевого двигателя отечественной экономики.