Доля Китая в южнокорейском экспорте снижается

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В первой половине этого года объём южнокорейского экспорта составил 350 млрд 500 млн долларов. 23,2% этой суммы составили поставки в Китай. Как сообщили 25 июля в Корейской ассоциации внешней торговли, доля Китая сократилась на 1,9% в годовом исчислении. Одновременно доля США выросла на 0,4%, составив 15,7%. Сокращение доли Китая объясняется влиянием жёсткого локдауна в крупных городах в апреле и мае в рамках сдерживания пандемии коронавируса. Дефицит в торговле с Китаем составил в мае 1 млрд 100 млн долларов, а в июне – 1 млрд 200 млн долларов. В последний раз дефицитный показатель отмечался в августе 1994 года. Постепенное сокращение доли Китая в объёме южнокорейского экспорта и увеличение доли США наблюдается с 2018 года, когда началось торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.