Во втором квартале в РК рекордный оборот иностранной валюты

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По данным Банка Кореи, опубликованным 25 июля, ежедневный валютный оборот составил во втором квартале текущего года в среднем 65 млрд 590 млн долларов, что на 0,1% больше, чем в предыдущем квартале. Это самая большая сумма с 2008 года, когда начался сбор соответствующих данных. Рост связан с увеличением волатильности рынка на фоне ожиданий роста процентной ставки Федеральной резервной системы США с целью сдерживания инфляции. В этом году корейская вона подешевела более чем на 9% по отношению к доллару. Увеличение оборота иностранной валюты произошло несмотря на то, что объёмы торговли в стране упали из-за роста внешнеэкономической неопределённости. Среднедневной внешнеторговый оборот составил во втором квартале 5 млрд 270 млн долларов. Это на 120 млн долларов меньше, чем в предыдущем квартале.