В первом полугодии достигнут рекордный экспорт морепродуктов

В первой половине этого года объём южнокорейского экспорта морепродуктов составил 1 млрд 710 млн долларов. Как сообщили 25 июля в Корейской корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции, это максимальный полугодовой показатель за всю экономическую историю страны. Корпорация намерена активизировать маркетинг за рубежом с целью достижения рекордной отметки по итогам года. Корпорация проводит консультации по экспорту и программы по приготовлению блюд из корейских морепродуктов в рамках расширения поставок в Китай, Японию, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. С сентября в Джакарте начнёт работу информационный центр морепродуктов. Кроме того, корпорация примет участие в выставке корейской культурной волны Халлю «K-EXPO» во Вьетнаме. В рамках стимулирования экспорта организация отобрала 33 компании, занятые в сфере морепродуктов, оказывая им поддержку с этапа производства до выхода на зарубежные рынки.