В РК развиваются технологии дополненной реальности

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В последнее время в повседневной жизни всё чаще применяются новые технологии, которые дают более широкий доступ к информации об определённых местах. Недавно в начальных школах появились глобусы с применением дополненной реальности. Ученики могут знакомиться с географией, в том числе, получая информацию о погоде в той или иной точке планеты в режиме реального времени. Директор департамента образования провинции Кёнсан-Намдо Пак У Гюн отмечает, что в виртуальном пространстве школьники могут видеться даже с теми одноклассниками, которых нет в классе, здороваться, участвовать в различных мероприятиях. Такие технологии находят широкое применение в медицине. К примеру, есть системы, которые позволяют, приложив планшет к телу пациента, увидеть на экране поражённый участок. В этой системе совмещены данные компьютерной томографии, видео трёхмерного сканирования тела человека и связующее звено в виде технологии дополненной реальности. У врачей появляется возможность минимизировать риски при проведении операций, сократив зону хирургического вмешательства. Это наиболее актуально для онкологических больных. В прошлом году мировой рынок дополненной реальности составил 31 млрд долларов. Ожидается, что к 2024 году он вырастет примерно в 10 раз. Эксперты отмечают необходимость подготовки профильных кадров, спрос на которые постоянно растёт. С прошлого года правительство РК вложило в разработку технологий дополненной реальности 400 млрд вон (305 млн долларов).