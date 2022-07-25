Парламент заслушивает отчёты глав правительственных учреждений

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Национальное собрание РК приступило к заслушиванию отчётов глав правительственных учреждений. 25 июля депутаты знакомятся с рабочими докладами по вопросам внутренней и внешней политики, безопасности и воссоединения. 26 июля парламентарии ознакомятся с ситуацией в сфере экономики, а 27 июля - в областях образования, культуры, социальной жизни страны. Депутаты намерены уделить особое внимание теме создания департамента по делам полиции при министерстве административного управления и безопасности, который, как ожидается, будет осуществлять контроль над выполнением полицией следственных полномочий. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро сосредоточится на соответствии данной инициативы правительства Конституции. Ожидаются споры правящих и оппозиционных сил по вопросу репатриации двух северокорейцев при прежнем правительстве.