Рост южнокорейской экономики во втором квартале составил 0,7%

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По предварительным данным Банка Кореи, во втором квартале этого года рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны составил 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост в годовом исчислении составил 2,9%. Положительная динамика экономического роста сохраняется восемь кварталов подряд. Нынешний рост на 0,1% выше, чем в первом квартале. Это связано с ростом потребления в частном секторе на 3% из-за ослабления карантинных ограничений. Расходы в госсекторе увеличились на 1,1% в годовом исчислении из-за дополнительных выплат, направленных на борьбу с пандемией. Экспорт, на долю которого приходится половина отечественной экономики, сократился во втором квартале на 3,1%, хотя в первом квартале он вырос на 3,6%. Импорт снизился на 0,8%. По мнению экспертов Банка Кореи, если рост отечественной экономики составит в третьем и четвёртом кварталах хотя бы 0,3% по сравнению с предыдущими кварталами, то её годовой рост составит 2,7%. Это соответствует прогнозу. Между тем, риски снижения экономического роста остаются высокими из-за инфляции и экономического спада в мировом масштабе. Всплеск COVID-19 может отрицательно отразиться на потребительских расходах.