РК и США возобновят работу EDSCG

В ближайшие один-два месяца можно ожидать возобновления работы южнокорейско-американского совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG). Об этом сообщил журналистам посол РК в США Чо Тхэ Ён. Он отметил, что это часть мер противодействия угрозам со стороны Пхеньяна, который отказывается от диалога и готов к недружественным действиям. Данная переговорная платформа будет перезапущена впервые с 2017 года. В рамках совета представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран будут обсуждать возможные меры давления на Пхеньян, включая размещение американских стратегических вооружений на Корейском полуострове. Как сообщили ранее в министерстве обороны РК, 29 июля в ходе переговоров глав оборонных ведомств двух стран будут обсуждаться конкретные сроки начала работы совета стратегии расширенного сдерживания.